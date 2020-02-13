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رياضة

أحمد ياسر ريان: أحفظ طريقة لعب مصطفى محمد وأستطيع اللعب بجواره

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:27 ص
احمد ياسر ريان
احمد ياسر ريان
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ياسمين تيسير
أكد أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لـ الجونة أن مصطفي محمد نجم الزمالك مهاجم مميز ولديه امكانيات رائعه مشددا انه سبق له اللعب بجواره منذ 7 سنوات وقت انضمامها لمنتخب الشباب.
 
وأضاف أحمد ياسر في تصريحات لـ قناة "اون سبورت" أن طريقة لعب مصطفي محمد محفوظة بالنسبة له مشددا على أنه حال قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الاستعانة بهم داخل الملعب سويًا فسيتمكن من اللعب بجواره بشكل رائع. 

أما عن إمكانية انضمامها لـ المنتخب الاول فقد ترددت أنباء حول قناعة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول بهما وأكد أنه يتمنى ذلك ولكن القرار بيد البدري، مشددًا على أنه يركز حاليًا مع فريقه. 
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