جنيهان لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 13 -2-2020

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس، 13 فبراير 2020 بسوق العبور.





وسجلت الطماطم بين 2 و5.5 جنيه للكيلو، البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والبصل بين 3 و5 جنيهات.





وتراوحت الكوسة بين 3 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها.





وسجل الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، الملوخية بين 4 و6 جنيهات.





وسجل الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، القلقاس بين 4 و7 جنيهات، بطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

فيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل لبرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات، البرتقال السكري بين 2 و4 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.





وتراوح اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه، الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.



