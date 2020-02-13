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اقتصاد

جنيهان لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 13 -2-2020

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس، 13 فبراير 2020 بسوق العبور.

وسجلت الطماطم بين 2 و5.5 جنيه للكيلو، البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والبصل بين 3 و5 جنيهات.

وتراوحت الكوسة بين 3 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها.

وسجل الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، القلقاس بين 4 و7 جنيهات، بطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
 
فيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل لبرتقال البلدي بين 2  و4 جنيهات، البرتقال السكري بين 2  و4 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

وتراوح اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه، الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

وسجلت الفراولة من 5 إلى 9 جنيهات، الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات، الرمان من 5 إلى 9 جنيهات، والكانتلوب من 4 إلى 7 جنيهات.
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