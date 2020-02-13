توخيل يثير قلق جماهير سان جيرمان بسبب نيمار

أثار المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، قلق مشجعي النادي الباريسي بشأن نيمار جونيور، قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني، في دور 16 بدوري أبطال أوروبا.
قال توخيل في تصريحاته التي نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية، بعد فوز باريس سان جيرمان على ديجون 6-1، في ربع نهائي كأس فرنسا: "لا أستطيع أن أؤكد لكم 100% أن نيمار يمكنه لعب مباراة دورتموند في الأسبوع المقبل".
وأضاف: "نيمار مصاب في الضلوع، وغاب عن 3 مباريات مع الفريق، ولا أعرف موعد عودته الأمر يبدو معقدًا".
ويعاني نيمار من إصابة في الضلوع في الظهر، وهي الإصابة التي تعرض لها ضد مونبلييه 5-0 في الدوري الفرنسي.
وإذا غاب نيمار ضد دورتموند، فسيغيب بذلك للعام الثالث تواليًا عن إحدى مباريات دور 16 لدوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة بعد غيابه أمام ريال مدريد عام 2018، وضد مانشستر يونايتد عام 2019، وفي هاتين المناسبتين، كانا في مباراة العودة.