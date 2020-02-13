توخيل يثير قلق جماهير سان جيرمان بسبب نيمار

أثار المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، قلق مشجعي النادي الباريسي بشأن نيمار جونيور، قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني، في دور 16 بدوري أبطال أوروبا.





قال توخيل في تصريحاته التي نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية، بعد فوز باريس سان جيرمان على ديجون 6-1، في ربع نهائي كأس فرنسا: "لا أستطيع أن أؤكد لكم 100% أن نيمار يمكنه لعب مباراة دورتموند في الأسبوع المقبل".





وأضاف: "نيمار مصاب في الضلوع، وغاب عن 3 مباريات مع الفريق، ولا أعرف موعد عودته الأمر يبدو معقدًا".





ويعاني نيمار من إصابة في الضلوع في الظهر، وهي الإصابة التي تعرض لها ضد مونبلييه 5-0 في الدوري الفرنسي.



