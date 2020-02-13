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السبت مفاجآة شتوية.. الأرصاد تؤكد الجمعة نهاية هذا الدفء.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:07 ص
امطار الشتاء من يوم
امطار الشتاء من يوم السبت
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنا واضحا في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة، وسجلت القاهرة 20 درجة مئوية، ومن المتوقع ارتفاعها اليوم بحوالي 3 درجات لتسجل 23 درجة مئوية.


وتابعت دكتور إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن معظم محافظات الجمهورية ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية حوالى 4 أو 5 درجات مئوية.


وأضافت: اثناء النهار ستكون الشمس ساطعة وهناك حالة من الدفء تسود البلاد وتكاد تشعر بالحرارة أثناء فترة الظهيرة، وعند تلاشى أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة آخذة في الانخفاض ليلًا، وبالتالي يكون الطقس شديد البرودة أثناء الليل حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.


واشارت الى ان هذه الحالة من الدفء ستنتهي بانتهاء الاسبوع، وبداية من يوم السبت سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع زيادة التوقعات لسقوط الأمطار على مناطق السواحل البحرية والوجه البحري وتمتد إلى القاهرة في يوم الأحد.


وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، على أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع مؤكد، موضحة أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية تؤدي لتكون الشبورة المائية، وتنصح كل المسافرين والسائقين القيادة بهدوء واتباع إرشادات المرور وإجراءات السلامة.


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