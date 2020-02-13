كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم رحلة علمية للمتحف المصري الكبير

وجاءت الرحلة لعدد 51 طالباً وطالبة من طلاب الفرقة الثانية والثالثة قسم الاعلان تحت إشراف ا.د. عطيات الجابري وا.د. نجوى العدوي ، وذلك في إطار اختيار المتحف ضمن مشروعات الخطة الدراسية لمقررات القسم العلمي لتصميم مطبوعات للاحتفال بافتتاح المتحف الكبير.





ويعد المتحف هو أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويا، ويحتوي على عدد كبير من مباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم، كما يتضمن المتحف قاعة للمؤتمرات و٣ أدوار لعرض المقتنيات المتحفية وعرض متحفي مفتوح للقطع الأثرية كبيرة الحجم، بالاضافة الى الحديقة المتحفية التي يزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم.

