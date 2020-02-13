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تعليم

كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم رحلة علمية للمتحف المصري الكبير

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:05 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
نظّمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان رحلة علمية للمتحف المصري الكبير بالرماية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

جاء ذلك بهدف نشر الوعي لدى شباب الجامعات بإنجازات الدولة في كافة المجالات لتدعيم روح الانتماء للمجتمع.

وجاءت الرحلة لعدد 51 طالباً وطالبة من طلاب الفرقة الثانية والثالثة قسم الاعلان تحت إشراف ا.د. عطيات الجابري وا.د. نجوى العدوي ، وذلك في إطار اختيار المتحف ضمن مشروعات الخطة الدراسية لمقررات القسم العلمي لتصميم مطبوعات للاحتفال بافتتاح المتحف الكبير.

ويعد المتحف هو أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويا، ويحتوي على عدد كبير من مباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم، كما يتضمن المتحف قاعة للمؤتمرات و٣ أدوار لعرض المقتنيات المتحفية وعرض متحفي مفتوح للقطع الأثرية كبيرة الحجم، بالاضافة الى الحديقة المتحفية التي يزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم.
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