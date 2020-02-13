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أخبار البلد

غير منقرض وطوله 5 أمتار.. تفاصيل جديدة في حادث الحوت القاتل بساحل الغردقة

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:05 ص
حوت نافق
حوت نافق
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تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تطورات حادث العثور على حوت نافق بساحل مدينة الغردقة حيث تم انتشاله من المياه ونقله إلى مقر المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد لإجراء الفحوصات عليه ودراسة الأسباب التى أدت الى نفوقه والاستفادة منه فى البحث العلمى والتوعية من خلال تحنيط جثمانه.


وقد انتهت أعمال الفحص المبدئي للحوت النافق أن طوله خمسة أمتار تقريبا وهو من النوع الحوت القاتل "الغير حقيقي" حيث يعرف بهذا الاسم بسبب التشابه الكبير فى السلوك مع الحوت القاتل التي تفضل العيش فى المياه الباردة.


ومن المعروف ان نوع الحوت النافق الذي تم العثور عليه بالأمس من الحيتان واسعة الانتشار عالميا والغير مهددة بالانقراض حيث يعيش فى معظم بحار ومحيطات العالم بأعداد كبيرة ويتغذى على الأسماك وبعض انواع الرخويات البحرية ويصل طوله إلى ستة أمتار وبحد أقصى ويشاهد في مجموعات تتراوح أعدادها بين ٥-١٠ أفراد. ولا يمثل هذا النوع من الحيتان اي خطورة على البشر حيث انه من الكائنات المسالمة التى لا تهاجم الإنسان.


وتدعو وزارة البيئة المواطنين إلى حسن التعامل مع الموارد الطبيعية والحفاظ عليها و يمكن التواصل مع الوزارة للإجابة عن اى استفسار حول حماية الحياة البرية من خلال الخط الساخن للوزارة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

غير منقرض وطوله 5 أمتار.. تفاصيل جديدة في حادث الحوت القاتل بساحل الغردقة
غير منقرض وطوله 5 أمتار.. تفاصيل جديدة في حادث الحوت القاتل بساحل الغردقة
غير منقرض وطوله 5 أمتار.. تفاصيل جديدة في حادث الحوت القاتل بساحل الغردقة
غير منقرض وطوله 5 أمتار.. تفاصيل جديدة في حادث الحوت القاتل بساحل الغردقة
غير منقرض وطوله 5 أمتار.. تفاصيل جديدة في حادث الحوت القاتل بساحل الغردقة
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