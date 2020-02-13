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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اهتمام إعلامي كبير بفوز أبوالعينين بالانتخابات التكميلية بالجيزة.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:03 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس: 

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي: 

"صدى البلد"

الرئيس السيسي: مصر تقدر جهود أصدقائها فى البرلمان الفرنسي 
رئيس مستقبل وطن يشكر أهالي الجيزة على دعمهم لـ أبو العينين: ضربوا أروع أمثلة في حب الوطن
 
المصري اليوم

مؤشرات أولية: فوز أبو العينين في الانتخابات التكميلية بالجيزة

اليوم السابع

محمد أبو العينين يوجه الشكر لأهالي الجيزة بعد فوزه بالانتخابات التكميلية 
التعليم تستعرض النظام الجديد بمؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط 

الأهرام 
فوز أبو العينين باكتساح في الانتخابات التكميلية في الجيزة

الوطن 
المؤشرات الأولية.. أبو العينين يكتسح هشام بدوي في انتخابات الجيزة
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