شويكار تتصدر تريند جوجل.. اعرف السبب

تصدرت الفنانة شويكار، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما أعلنت ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة، مكتفية بالأعمال الإذاعية.





وطمأنت شويكار جمهورها، بعد شائعات تدهور حالتها الصحية، مؤكدة أنها بصحة جيدة، وتتابع العديد من المسلسلات وبرامج التوك شو، مشيرة إلى أن الأمر مجرد إصابة بالأنفلونزا العادية.





وقالت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" الفضائية، "أنا كويسة أوى والحمدالله، وبتابع المسلسلات وبعض برامج التوك شو، وبتفرج على مسلسل ختم النمر.. إيه الجمال ده.. صحيح الدهن في العتاقى".

