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محافظات

الدقهلية في المركز الرابع على مستوى الجمهورية منذ بدء «مشروعك»

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:27 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان القيمه الاجماليه لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج" "مشروعك" عام 2019  بنطاق المحافظة بلغت قيمتها 297.5 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة .

 وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالشباب وإتاحة فرص عمل لهم من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال القروض الميسرة لاقامة مشروعات الشباب من الجهات المانحة.

وأضاف "مختار" ان المشروعات التي تم تنفيذها في إطار برنامج مشروعك بلغت 2006 مشروعات إنتاجية وخدمية وفرت 3793 ألف فرصة عمل خلال العام المنقضي.

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وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء احتلت المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية منذ بدء المشروع .

واكد مختار على أهمية  السعى الدائم من قبل الجهات المانحة  وفى مقدمتها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وقد جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى عرضه المحاسب عماد ابوزيد  مدير عام إدارة مشروعك على المحافظ بشأن نشاط ادارة  برنامج مشروعك بالمحافظة، وقد أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الإستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.
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