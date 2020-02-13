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مرأة

ليست ترفا.. فوائد غير متوقعة للولادة تحت الماء.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:01 م
الولادةتحت الماء
الولادةتحت الماء
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لمياء الياسين- تصويرهديل عبده

فوائد عديدة  للولادة الطبيعية فى الماء فهى ليست ترفا كما يعتقد  البعض إليك أبرز فوائدها .

أكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء والتوليد أن هناك  العديد من الفوائد للولادة تحت الماء فهى تتم في حوض ثابت أو قابل للنفخ  درجة حرارته تصل إلى 37.5 درجة مئوية .

لفت إستشارى أمراض النساء أن الولادة تحت الماء تكون بطريقتين، ويتوقف اختيار الطريقة على حالة الأم الصحية وتكون إما داخل الحوض أو عن طريق دخول الماء في مرحلة المخاض.

ولا يجب اللجوء إلى الولادة الطبيعية تحت الماء إلا عندما يكون عنق الرحم قد تمدد بشكل كامل.

إليك أبرز فوائد الولادة الطبيعية فى الرابط التالى
 
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