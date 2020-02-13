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توك شو

طريقتها استفزازية.. زوجة لاعب أوكراني تحدث أزمة كبيرة.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:44 ص
زوجة لاعب أوكراني
زوجة لاعب أوكراني
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آيات أحمد
عرضت فضائية " روسيا اليوم" فيديو زوجة لاعب أوكراني أثار غضبا كبيرًا في مجتمعها، حيث ظهرت تؤدي فيه النشيد الوطني بطريقة استفزازية.

وأثار فيديو لـ إيرينا موروزيوك، زوجة لاعب كرة قدم أوكراني، غضب المجتمع الأوكراني حيث صورت نفسها وهي تغني النشيد الوطني بطريقة "غير لائقة".

يذكر أن إيرينا حذفت الفيديو من صفحتها في "إنستجرام"، عقب نشره بفترة قصيرة، لكن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنوا من تحميل الفيديو قبل إزالته.

و تعد  إيرينا موروزيوك أول امرأة تتولى منصب رئيس نادي كروي في أوكرانيا، بعد أن تولت المسؤولية في فريق ليون إف سي التابع لمدينة لافيف مسقط رأسها.

تبلغ إيرينا من العمر 31 عامًا، وهي زوجة اللاعب الأوكراني ميكولا موروزيوك الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي تشايكور ريزا سبور بالدوري التركي.

تعمل إيرينا أيضًا في مجال الأزياء فهي مؤسسة لشركة MRZ للموضة، وقد نشرت صورة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” مع لاعبي فريق ليون، لكي تعلن عن توليها منصب رئاسة النادي أمام 38 ألف متابع لها على الحساب الشخصي لها.

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