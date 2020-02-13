فنادق الأقصر تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى شفاء الأورمان لعلاج الأورام

أطلقت فنادق الأقصر مبادرة للتبرع بالدم لصالح المرضى داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان .





وانطلقت المبادرة من احد المنتجعات السياحية الكبرى بالأقصر التى حفزت وكرمت المتبرعين بإعطائهم يوم راحة تقديرا على مشاركتهم فى المبادرة وتبرعهم لصالح المرضي.





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ونجحت المبادرة فى يومها الأول فى جمع أكثر من 100 قربة من المتبرعين الذين استمعوا لنصائح من الأطباء المتخصصين والمسؤولين عن المقر المتكامل لـ"بنك الدم" الذى أقيم على أحدث الوسائل والأسس العلمية ، وتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية فى العالم.





وتستغرق عملية التبرع بالدم من 20 لـ40 دقيقة وتشمل ملء استمارة المتبرع وتحليل الهيموجلوبين، والكشف الطبى للتأكد من ملاءمة المواطن طبيًا للتبرع بالدم.





ومن المقرر ان تستمر المبادرة ليشارك فيها اكبر عدد من فنادق الاقصر الثابتة والعائمة فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به هذه الفنادق .



