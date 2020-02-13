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محافظات

فنادق الأقصر تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى شفاء الأورمان لعلاج الأورام

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:35 ص
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
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شمس يونس
أطلقت فنادق الأقصر مبادرة للتبرع بالدم لصالح المرضى داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان .

وانطلقت المبادرة من احد المنتجعات السياحية الكبرى بالأقصر التى  حفزت وكرمت المتبرعين بإعطائهم يوم راحة تقديرا على مشاركتهم فى المبادرة وتبرعهم لصالح المرضي.

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ونجحت المبادرة فى يومها الأول فى جمع أكثر من 100 قربة من المتبرعين الذين استمعوا لنصائح من الأطباء المتخصصين والمسؤولين عن المقر المتكامل لـ"بنك الدم" الذى أقيم على أحدث الوسائل والأسس العلمية ، وتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية فى العالم.

وتستغرق عملية التبرع بالدم  من 20 لـ40 دقيقة وتشمل ملء استمارة المتبرع وتحليل الهيموجلوبين، والكشف الطبى للتأكد من ملاءمة المواطن طبيًا للتبرع بالدم.

ومن المقرر ان تستمر المبادرة ليشارك فيها اكبر عدد من فنادق الاقصر الثابتة والعائمة فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به هذه الفنادق .

وكانت مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالأقصر افتتحت المقر المتكامل بنك الدم داخل المستشفي العام الماضي للمساهمة في توفير كافة فصائل الدم للمرضي الذين يجرون العمليات الجراحية.
فنادق الأقصر تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى شفاء الأورمان لعلاج الأورام
فنادق الأقصر تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى شفاء الأورمان لعلاج الأورام
فنادق الأقصر تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى شفاء الأورمان لعلاج الأورام
فنادق الأقصر تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى شفاء الأورمان لعلاج الأورام
فنادق الأقصر تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى شفاء الأورمان لعلاج الأورام
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