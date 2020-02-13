روسيا تشارك في اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا بـ جورجيا

أكد عضو مجلس الفيدرالية الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) جريجوري كاراسين، أن بلاده ستشارك في اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا في العاصمة الجورجية (تبيليسي)ـ مشيرا إلى أن مستوى المشاركة لم يحدد بعد.

وقال كاراسين - في تصريح صحفي اليوم الخميس - "إن روسيا ستشارك في هذا الاجتماع، ولم يتحدد بعد من سيشارك من الجانب الروسي فيه".

ومن المفرر أن تشهد العاصمة الجورجية يومي 14-15 مايو القادم مشاورات للجنة وزراء مجلس أوروبا.. وكانت وزارة الخارجية الجورجية قد نفت في وقت سابق أنها طلبت من مجلس أوروبا نقل هذا الاجتماع من (تبيليسي) إلى (ستراسبورج).



