شاهد.. عمرو دياب يعمل لآخر لحظة على الألبوم قبل طرحه للجمهور

نشر الشاعر تامر حسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى في الاستوديو.





وعلق حسين على الصورة قائلًا: "سهران شغل ل أخر دقيقة مع العباقرة طارق مدكور وعمرو مصطفى وأحمد زغلول وصاحب الحدث الهضبة🎧 ".









الجدير بالذكر أن الألبوم قد تم طرحه منذ 10 ساعات فقط و تصدرالترنداتت و مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن الألبوم يضم.





* جامدة بس

* مابقاش يناسبك - مهرجان

* جميلة

* بالضحكة دي

* روح

* زي ما انتي

* حلوة البدايات

* مكانك في قلبي

*يا روقانك

* هيعيش يفتكرني

* عم الطبيب

* سهران





وتعاون تامر حسين مع عمرو دياب في ألبوم "انا غير" من خلال اغنية "يوم تلات"، وسبق وقدم 40 أغنية لعمرو دياب بدأها في عام 2009 بأغنية "وياه"، التي اختيرت أفضل أغنية فى إفريقيا فى العام نفسه، وحتى آخر ألبوماته الغنائية "أنا غير".



