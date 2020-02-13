وزيرا الإنتاج الحربي والاتصالات يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتجديد إطارات الشاحنات والمعدات الثقيلة

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع حلوان للصناعات الهندسية (م/99 الحربي) وشركة البريد للإستثمار وشركة بريكس لإدارة المشروعات بهدف إنشاء مصنع لتجديد وإعادة تصنيع الإطارات المستعملة للشاحنات والمعدات الثقيلة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بحضور عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.





وأعرب العصار عن أهمية هذا المشروع، الذي سيوفر قيمة مضافة كبيرة للدولة من خلال تجديد الإطارات التالفة عن طريق تعويض الأجزاء العاملة التي تعرضت للتلف في الإطار أو معالجة التشققات الخارجية بمواد جديدة باستخدام المطاط المستخدم في تصنيع الإطار الأصلي طبقًا للمعايير العالمية، ودون تعرضها للحرق والتلف الكامل بالمعنى المتعارف عليه لإعادة التدوير ما يوفر عائدا اقتصاديا مضاعفا للمشروع، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي، والمساهمة في دعم وتوطين صناعة إطارات السيارات في مصر وتقليل المخلفات الصلبة من الإطارات بنسبة 75% والتي تؤثر على البيئة بشكل مباشر.





فيما أوضح طلعت أن البريد المصري مؤسسة عريقة تحظي بثقة المواطنين وتشهد عملية تطوير كبرى بهدف إعادة صياغة دوره ليكون شريكا فاعلا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، موضحا أنه يتم السعى من خلال شركة البريد للاستثمار إلى إدارة الاستثمارات على الشكل الأمثل وتوظيفها لصالح الاقتصاد المصري وبما يسهم في تنفيذ الخطط التنموية للهيئة القومية للبريد، مشيرًا إلى أهمية تشجيع إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في المشروعات الاستثمارية لتحفيز النمو الاقتصادي.





ومن جانبه قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن هذا المصنع سيعد أول مصنع من نوعه في مصر وإفريقيا يقوم بتجديد وإعادة تصنيع اطارات الشاحنات والمعدات الثقيلة المستعملة، حيث إنه يهدف إلى إعادة تصنيع 75% من الإطارات المستعملة والتي تُهلك سنويا في مصر ما يوفر مبالغ طائلة تنفق على استيراد إطارات الشاحنات الجديدة، كما أنه يسهم في تقليل التلوث الناتج عن اهلاك ملايين الإطارات بطريقة عشوائية.

وأضاف الصغير أن صناعة إعادة تدوير الإطارات المستعملة للشاحنات تعد من أكبر الصناعات الحديثة التي تلجأ إليها العديد من كبري الدول الصناعية في العالم بهدف تنمية الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.



