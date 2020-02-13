رد فعل غريب من رجل صدمه زيدان بسيارته.. صور





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن زايدان اصطدم بسيارة رجل يدعى "إجناسيو فرنانديز"، أثناء ذهابه إلى تدريبات ريال مدريد، ولكن لحسن الحظ، كان الحادث طفيفا.





وقال أجانسيو في تصريحات صحفية: "بمجرد أن نزل زيدان من سيارته عقب أصطدامه بي ، تعرفت عليه فورا، وقلت له كنت أتمنى أن أراك في ظروف أفضل".





وأضاف: "طلبت من زيدان ألتقاط صورة سيلفي معه، لأن الناس لن تصدق أن زيدان صدمني بسيارته".





وتابع: "وكيل زيدان اتصل بي لاحقا للأطمئنان علي، وشكرني على عدم تعيل زيزو عن تدريبات ريال مدريد".

كشفت تقارير إسبانية كواليس تعرض زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، لحادث طفيف، السبت الماضي، أثناء ذهابه إلى تدريبات ريال مدريد.