المعبر الأفضل.. إذاعة فرنسا الدولية: مصر جسر الاستثمارات الأجنبية إلى أفريقيا

تتطلع مصر إلى أن تصبح قاعدة انطلاق الاستثمارات الأوروبية والأجنبية بشكل عام إلى أفريقيا، في وقت يأمل فيه رجال الصناعة المصريون في اجتذاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الأوروبية بكثافة إلى مصر.





وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، ظلت مصر طوال السنوات الثلاث الماضية الدولة الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، وقد سطرت قصة نجاح كبيرة بإنشاء تسع مناطق حرة جديدة، خلقت 250 ألف فرصة عمل، فيما تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين.













ونقلت الإذاعة عن مستشار الهيئة عمرو نور الدين قوله "لقد غيرنا كل شيء. إننا نعمل منذ أربع سنوات على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وقد أزلنا جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، وتبنينا قانونًا جديدًا للاستثمار يقدم حوافز مغرية وضمانات للمستثمرين الأجانب".





وتابع نور الدين "هدفنا الرئيسي هو أن نجعل من مصر معبرًا إلى أفريقيا. وليس فقط إلى شرق أفريقيا، فلدينا بالفعل اتفاقيات مع دول غرب وجنوب القارة. مصر هي أكثر دول أفريقيا توقيعًا لاتفاقيات التجارة الحرة".





وأضافت الإذاعة أن شركات القطاع الخاص في مصر تساهم بدور كبير في تذليل العقبات البيروقراطية للمستثمرين الأجانب، من خلال تقديم عروض شراكات مغرية للشركات الأجنبية.





وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي الصناعية العملاقة أحمد السويدي "إننا نطور مصر، وليس ذلك من أجل مجموعتنا فقط. سندعم جميع الشركات الفرنسية التي تأتي للاستثمار في مصر، سنساعدهم ونبين لهم مزايا العمل في مصر.





وأوضح السويدي أن من بين أكبر المزايا المغرية لاجتذاب الشركات الأجنبية إلى مصر فتح الأبواب لهم للعبور إلى القارة الأفريقية، وأضاف "لدينا شركات قوية في 25 دولة أفريقية، وأعتقد أنها بوابة جيدة للشركات الفرنسية. إذا ارادت القدوم إلى أفريقيا فيمكننا أن نذهب ونعمل معًا".