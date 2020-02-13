زاهي حواس ينعي شيخ الأثريين: فقدنا أحد أهم علماء المصريات في العالم

نعي عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، الدكتور علي رضوان شيخ الآثاريين، ورئيس الإتحاد العام للآثاريين العرب وعميد كليه الآثار الأسبق.





وقال "حواس" ان الراحل كان أحد أهم علماء المصريات في العالم أجمع، وكان من أهم الآثاريين علمًا وخلقًا، حيث أنه أثري المكتبة العربية والأجنبية بالعيد من المقالات الهامة جدًا بمؤلفاته العديدة والمتنوعة.





داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



