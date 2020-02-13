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ثقافة

زاهي حواس ينعي شيخ الأثريين: فقدنا أحد أهم علماء المصريات في العالم

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
نعي عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، الدكتور علي رضوان شيخ الآثاريين، ورئيس الإتحاد العام للآثاريين العرب وعميد كليه الآثار الأسبق.

وقال "حواس" ان الراحل كان أحد أهم علماء المصريات في العالم أجمع، وكان من أهم الآثاريين علمًا وخلقًا، حيث أنه أثري المكتبة العربية والأجنبية بالعيد من المقالات الهامة جدًا  بمؤلفاته العديدة والمتنوعة.

داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور علي رضوان رحل عن عمر يناهز ٧٨ عاما، وترك وراؤه إرثا كبيرا من العمل الأثري داخل مصر وفي الوطن العربي كله.
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