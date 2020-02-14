تركت شوكة في ظهر التنمية بمطروح .. الدولة تتحدى الألغام بأول مدينة مليونية على الساحل

رغم انتهاء معركة العلمين منذ 78 في عام 1942 ولكن ظلت الألغام التي أصابت مدينة العلمين في مطروح لـتعيق التنمية بتلك المنطقة .





فمع وقوع ضحايا جديدة لهذه الالغام تعيد إلينا ما خلفته تلك المعركة من ألغام زرعت لتحقيق انتصار دول الحلفاء والتي راح ضحيتها أعداد لا حصر لهم.





ورغم وجود هذه الألغام إلا أن الدولة تحدت هذه الألغام لتقيم أول مدينة مليونية بالساحل الشمالي الغربي لمصر.





ويؤكد الدكتور أحمد عامر العجني، الباحث في مجال الألغام، أن الألغام كانت من أهم العوائق نحو تحقيق التنمية بمحافظة مطروح خاصة بمدينة العلمين لكونها هى العامل الرئيسى فى تعطيل العديد من المشروعات السياحية والزراعية والتعدينية علي الرغم أن الدولة تسعى جاهدة لتطهيرها بجهود القوات المسلحة التى قامت بتطهير مساحة كبيرة من هذه الألغام.





وأضاف أن أرض العلمين ظلت تعاني من الألغام منذ الحرب العالمية الثانية والتى ظلت تهدد اهالى مطروح فى حياتهم وأرزاقهم والتى خلفت عشرات القتلى والمصابين ببتر فى الساقين وظل الأهالي يدفعون حياتهم ثمنا للقمة العيش التي يتحصلون عليها من مهنة رعي الأغنام.





وأوضح أن هناك تعددًا في أنواع الألغام المضادة للأفراد والدبابات التي زرعتها قوات الحلفاء والمحور في صحراء مصر الغربية خلال الحرب العالمية الثانية، وتحركها من أماكنها بسبب الكثبان الرملية، والتغيرات المناخية على مدى نصف قرن، والتي تعد من أخطر المشكلات الحالية.





وانطلاق من دور كافة الهيئات ومنظمات المجتمع المدني نحو تقديم العون لمصابي الالغام والمعاقين بمطروح

وكان مركز النيل للاعلام قد نظم بالتعاون مع جمعية الاورمان وجمعية الامل للصم وضعاف السمع ومديرية التضامن الاجتماعي مبادرة تركيب الاطراف الصناعية لدعم برامج التنمية وبناء الانسان بحضور العميد حسن الشاذلي مدير المشروعات بالاورمان .





وأكدت صافيناز انور مدير مركز النيل انه تم تأهيل مصابي المرحلة السادسة و عددهم ٢٧ حالة من المصابين والمعاقين علي الاطراف صناعية وتجربتها والتأكد من مواءمتها للطرف المصاب واجراء التعديلات التي تحتاجها بعض الحالات وذلك تمهيدا لتسليمها لهم.

واضافت ان التكلفة المالية للمرحلة السادسة لهذه الاطراف تصل ل ٤٠٠ الف جنيه تحملتها جمعية الاورمان.





وأوضحت ان المبادرة وفرت ١٣١ طرف صناعي علي مدار ثلاث سنوات منذ بدأت المبادرة بتكلفة مالية اكثر من مليون ونصف جنيه مصري تحملتها جمعية الاورمان وذلك بهدف التيسيرًا علي المواطنين من ضحايا الالغام والمعاقين،والذين كانوا يضطرون للسفر إلي مستشفي العجوزة في القاهرة لتركيب وصيانة أطرافهم الصناعية.‎ وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل محافظة مطروح لتوفير الاطراف للمواطنين ممن يحتاجون الي اطراف صناعية نتيجة تعرضهم لحوادث انفجار الالغام او مرض السكري او غيرها من اسباب الاعاقات.





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