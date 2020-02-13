وزيرة التعاون الدولي: تخصيص 2 مليار دولار لدعم مشروعات مخصصة لتطوير التعليم

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، أن تطوير التعليم لابد أن يكون أولوية في جميع البيوت المصرية الان ، مؤكدة أنها توجه التحية للتعليم المصري لأنه سبب ما وصلت إليه الآن من مناصب.





وأوضحت وزيرة التعاون الدولي ، أن إقامة مؤتمر "تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، يبعث برسائل سياسية هامة أهمها الاستثمار في المواطن المصري في إقامة مجتمع يتعلم يفكر ويبدع ، والآن في العالم كافة كي نستطيع أن ننافس لابد أن يكون لدينا فكرة الشغف في التعليم .





وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التطوير يحدث على مراحل لأن التجربة توضح ما هي الخطوات التالية التي سوف يتم اتخاذها.





وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تخصيص 2 مليار دولار لدعم مشروعات مخصصة لتطوير التعليم بالكامل، شاملة تطوير المدارس وبناء مدارس أخرى لاستيعاب مقالات الطلاب وذلك بالاشتراك بين وزارة التربية والتعليم وشركاء التنمية .





وأكدت المشاط أن التعاون الدولي واحد من أهم الشركاء في تطوير العملية التعليمية ، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحسين فاعليات التعاون الدائم مع البنك الدولي.



