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مرأة

مفيش مسؤوليات.. مزايا السنجل في عيد الحب

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:30 م
فوائد عدم الأرتباط
فوائد عدم الأرتباط
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نهى هجرس
يعتقد العديد من الأشخاص أن البقاء بدون شخص أخر (سنجل) هو أمر معقد وغير جيد، ولكن البقاء سنجل يعد من أفضل الأمور التى يمكن ان تحدث لك فى الوقت الحالى.

ووفقًا لموقع "life hack" إليكم أهم الفوائد العائدة عليك للبقاء سنجل.

- المزيد من الوقت
يمكن للشخص السنجل أن يتوفر له الكثير من أوقات الفراغ، والتى يمكن أن يبنى فيها المزيد من الصداقات المفيدة والجيدة له بشكل عام، وغلبًا ما يكونوا أكثر سعادة.

- الصحة
تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص غير المتزوجون هم أفضل صحة من غيرهم، ولديهم الوقت الكافى للأهتمام باللياقة الجسدية، كما أنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

- الثقة بالنفس
الشخص الذي يعيش وحده يتمتع بنفس القدر من الاكتفاء، والثقة بالنفس أو أكثر من غيرهم المرتبطين عاطفيا فهم أكثر عرضة لحياة اجتماعية نشطة وأكثر مشاركة في مجتمعاتهم.

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- أقل مسئولية
يتيح للأشخاص الغير مرتبطين أن يتصرفوا بشكل عفوى أكثر من المتزوجين بسبب قلة المسئولية مثل السفر فى أى قت، والذهاب إلى جميع الأماكن دون التفكير فى تحمل المسئولية.
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