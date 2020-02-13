الانتهاء من رفع مخلفات نواتج الهدم وتراكمات ترعة القاصد بشنوان فى المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن أنه تم الانتهاء من رفع كافة مخلفات نواتج الهدم والتطهير بمدخل قرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم.





حيث تم رفع ما يزيد عن 4 آلاف طن من مدخل القرية فى مدة لا تتجاوز أسبوع وكذا تم تطهير المنطقة وتشجيرها ، وأكد على أنه سيتم استغلال المنطقة كمشتل للوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري .









كما أعلن المحافظ أنه سيتم البدء فى رفع مخلفات نواتج الهدم من على جانبى ترعة القاصد بداية الأسبوع المقبل ، مضيفًا أنه يسعى جاهدًا للإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بإعتبارهم أولى أولوياته منذ قدومه المحافظة لإعادة الرونق والشكل الحضاري للمحافظة .





وقد أكد محافظ المنوفية أنه قد وضع خطة طموحة ومتكاملة للتعامل مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بدءًا برفع تراكمات أرض عرفة والتي بلغت ما يقرب من 20 ألف طن وجارى العمل باستمرار بمختلف نطاق المحافظة للإنتهاء من كافة تجمعات بؤر القمامة.



