«حكاية جديدة للأندلس» في القائمة القصيرة لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

أعلنت جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، الأعمال المتأهلة للقائمة القصيرة في جميع فئاتها، وضمت القائمة القصيرة في فئة الرواية العربية رواية "حكاية جديدة للأندلس" للكاتب المصري د. سراج منير زيدان.





تناقش الرواية فكرة طالما شغلت أفكار الحالمين والفلاسفة، وهي فكرة تغيير التاريخ، وذلك في إطار يمزج الخيال العلمي بالتاريخ الأندلسي وفيها يقوم البطل وهو طبيب من القرن الحادي والعشرين بمحاولة إنقاذ الأندلس عبر تغيير تفصيلة محورية في تاريخها.





الطبيب وفريقه الذي يضم أشخاصا من عصور مختلفة يقومون بالاندماج في المجتمع الأندلسي في زمن الخليفة الأموي الحكم المستنصر محاولين منع المنصور محمد ابن أبي عامر من السيطرة على الأندلس بعد وفاة الخليفة لكن الأمور تأخذ منحنيات غير متوقعة وتنتج شخصيات ووقائع تاريخية جديدة لم تكن لتظهر لولا هذا التدخل.





الكاتب, وهو جراح مصري, نشر روايته الأولى "سبعة زيرو" في عام 2015 ثم روايته ربيع الشتات في عام 2019 وله تحت الطبع ثلاثية روائية بعنوان "نياندرتال" يصدر جزئها الأول خلال أيام.