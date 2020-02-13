AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من الحيتان المسننة.. البيئة تكشف تفاصيل العثور على الحوت القاتل بالغردقة.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:53 م
الحوت القاتل
الحوت القاتل
Advertisements
آيات أحمد
علَق الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، على اكتشاف حوت نافق بالغردقة، لافتًا إلى أن هذا النوع من الحيتان موجود بشكل طبيعى فى البحر الأحمر بكميات كبيرة ويعد أحد أكثر الأنواع انتشارًا على مستوى العالم بالإضافة إلى أنه يعد أحد مكونات النظام البيئة فى البحر الأحمر.

وأضاف الدكتور محمد سالم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن الحوت النافق ليس حوت نادر ولكنه من أحد الحيتان الواسعة الانتشار، مشيرا إلى أن الاسم العام الخاص به الحوت القاتل غير حقيقي لأنه يشتابه بشكل كبير مع اشهر الحيتان الموجود فى المناطق الباردة وهو الحوت القاتل.

وتابع أنه أطلق عليه الحوت القاتل لأنه من الحيتان المسننة وفى بعض الأنواع القليلة من الحيتان هى المسننة والتى تتغذى على التهام الاسماك كبيرة الحجم وبعض أنواع الرخويات الموجودة فى المياه بشكل كبير.

وأكد أن الحوت المكتشف فى الغردقة غير مؤذى ويعتبر من أكثر الحيتان الموجودة ومن الممكن أن يتم تربيتها وتدريبها.

وعثرت الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر يوم الأربعاء على حوت نافق بشواطئ إحدى القرى السياحية جنوب مدينة الغردقة، والذى يبلغ طوله حوالى 5 أمتار، وتم نقله إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه وتحنيطه ووضعه بمتحف الأحياء البحرية بمعهد علوم البحار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة في الغردقة.. العثور على الحوت القاتل الكاذب نافقاً على شاطئ قرية سياحية

في أول ظهور له منذ 8 سنوات.. العثور على «الحوت القاتل» نافقًا بالغردقة

غير منقرض وطوله 5 أمتار.. تفاصيل جديدة في حادث الحوت القاتل بساحل الغردقة

10 معلومات عن الحوت القاتل الكاذب بعد ظهوره نافقا على شواطئ الغردقة

قطاع المحميات: الحوت القاتل الكاذب مسالم وغير مؤذي ومن أذكى الحيتان

التحنيط في انتظاره.. تشريح الحوت «القاتل الكاذب» النافق على شاطئ البحر الأحمر

ترشيحاتنا

بـ شورت جلد.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

الجيران يفضحون جريمة رجل قتل حبيبته بطريقة شنيعة

بين الجريئة و المحتشمة .. شاهد أبرز إطلالات زوجات النجوم خلال أسبوع

الصين تطرح ساوايست dx7 في مصر .. صور

رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مصرية تجنست بالإسرائيلية دون إذن

بالأرقام.. تعرف على أرباح حسن شاكوش من بنت الجيران على يوتيوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا وجد ضباط مباحث الآثار أثناء استهداف عدة منازل في سوهاج.. صور

الصين تطرح ساوايست dx7 في مصر .. صور

بين الجريئة و المحتشمة .. شاهد أبرز إطلالات زوجات النجوم خلال أسبوع