من الحيتان المسننة.. البيئة تكشف تفاصيل العثور على الحوت القاتل بالغردقة.. فيديو

علَق الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، على اكتشاف حوت نافق بالغردقة، لافتًا إلى أن هذا النوع من الحيتان موجود بشكل طبيعى فى البحر الأحمر بكميات كبيرة ويعد أحد أكثر الأنواع انتشارًا على مستوى العالم بالإضافة إلى أنه يعد أحد مكونات النظام البيئة فى البحر الأحمر.





وأضاف الدكتور محمد سالم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن الحوت النافق ليس حوت نادر ولكنه من أحد الحيتان الواسعة الانتشار، مشيرا إلى أن الاسم العام الخاص به الحوت القاتل غير حقيقي لأنه يشتابه بشكل كبير مع اشهر الحيتان الموجود فى المناطق الباردة وهو الحوت القاتل.





وتابع أنه أطلق عليه الحوت القاتل لأنه من الحيتان المسننة وفى بعض الأنواع القليلة من الحيتان هى المسننة والتى تتغذى على التهام الاسماك كبيرة الحجم وبعض أنواع الرخويات الموجودة فى المياه بشكل كبير.





وأكد أن الحوت المكتشف فى الغردقة غير مؤذى ويعتبر من أكثر الحيتان الموجودة ومن الممكن أن يتم تربيتها وتدريبها.





وعثرت الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر يوم الأربعاء على حوت نافق بشواطئ إحدى القرى السياحية جنوب مدينة الغردقة، والذى يبلغ طوله حوالى 5 أمتار، وتم نقله إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه وتحنيطه ووضعه بمتحف الأحياء البحرية بمعهد علوم البحار .