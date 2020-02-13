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كريم العمدة: إيجيبس 2020 جعل مصر مصدراً إقليمياً محورياً للطاقة.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:11 م
إيجيبس 2020 جعل
"إيجيبس 2020 " جعل مصر مصدر إقليمي محوري للطاقة
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فرح علاء الخولي

قال دكتور كريم العمدة، الباحث المتخصص في الشئون الاقتصادية،  إن قطاع الطاقة ومجال البترول والتعدين شهد طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، وشهدت ارتفاعا مستمرا في إنتاج البترول والغاز الطبيعي المصري، بعد أن كنا نعاني من المبالغ الطائلة التي تهدر في استيرادها، ولكن مع بداية عام 2020 حققنا الاكتفاء الذاتي وأصبحت مصر من الدول الرائدة في مجال تصدير الغاز الطبيعي وتحقيق فائض بنسبة 20%.

وتابع "العمدة"، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أنه بانتهاء عام 2020 ستنتج مصر 40 ألف برميل من البترول يوميًا والوصول الى الاكتفاء الذاتي في المواد البترولية، وأن مصر تنتج الآن أكثر من 7  مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.

وأضاف العمدة، ان هذا الانتاج اكثر من الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي أكثر من مليار  و 300 قدم من الغاز، موضحًا ان قطاع البترول و التعدين من القطاعات الرائدة في مجال الطاقة، وأصبحت مصر مصدر إقليمي للطاقة خاصة مع مؤتمر ايجيبس 2020، كما ان وجود مصر في منتدى شرق المتوسط للطاقة أعطاها قيمة كبيرة وأصبحنا دولة محورية في هذا المجال.

وأشار إلى ان ريادة مصر في هذا المجال وما أقرته من اجراءات وتسهيلات جعل هناك فرص كبيرة للمستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في قطاع الصناعات البترولية وتحقيق فائدة متبادلة، وايضًا كل هذه التطورات سيكون لها تأثير على باقي قطاعات الدولة سواء اقتصاديًا أو سياسيًا وغيرها.
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