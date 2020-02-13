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فن

بعد وفاة والدها.. زوجة رامي عياش تخرج برسالة حزينة

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:04 م
رامي عياش وزوجته
رامي عياش وزوجته
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شروق ابراهيم
وجهت داليدا عياش زوجة الفنان اللبناني رامي عياش رسالة لكل من قدم اليها العزاء في وفاة والدها وواسها من خلال تغريده بموقع التدوين الاجتماعي توتير. 

وكتبت داليدا :" اشكر جميع من قام بمواساتنا وتعزيتنا الله يخليلكن كل  اللي بتحبوهن وما تفارقوا غالي . اعتذر من كل الذين لم أستطع أن أرد على اتصاله أو رسالته . وان شاء الله بكافيكم بالافراح". 

وأقيم العزاء يوم الجمع الماضية في المركز الاجتماعي لعائلة آل سعيد.

وكانت داليدا عياش فُجعت قبل شهرين بوفاة جدّها أبو فيصل جميل رشيد سعيد، ونعته بالقول: "أجا النهار اللي كنت خاف منّو كلّ حياتي، راح الغالي، قدوتي ونقطة ضعفي وقوتي". 


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