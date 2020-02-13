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أخبار البلد

البحوث الإسلامية يختتم ورشة العمل الرابعة لصناعة المفتي بالجامع الأزهر

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:00 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية يختتم فعاليات ورشة العمل لصناعة المفتي
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محمد صبري عبد الرحيم
اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل الرابعة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات للتدريب على الفتوى العملية وصناعة الفتوى، والتي تم تنظيمها بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب- شيخ الأزهر بتكثيف البرامج العملية والتأهيلية لدعم المستويات العلمية للوعاظ.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد: إن هذه الدورات المستمرة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات تستهدف تدريبهم على التعامل مع النصوص الشرعية وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه الناس، مع التركيز  على معالم السماحة واليسر واحترام الآخر وحماية الشباب وإقرار السلام والتعايش السلمي الذي يرعاه الإسلام. 

وأضاف عياد أن الدورة تستهدف أيضا التأهيل الكامل للوعاظ بما يمكنهم من الرد على جميع الاستفسارات الواردة إليهم في اللجان الفرعية بمنهجية علمية، وذلك لقطع الطريق على أدعياء الفتوى من خلال مواجهة الفكر بالفكر وما يتطلبه ذلك من فهم شامل للنصوص الشرعية والواقع المعاصر. 

وأشار الأمين العام إلى أن برنامج الدورة يستهدف أيضا التدريب على الأحكام الشرعية الخاصة بالأسرة والمجتمع، والعمل على حل المشكلات الأسرية والمجتمعية التي تهدد المجتمع، من خلال فهم شخصية السائل، وضرورة أن يكون المفتي على علاقة طيبة بأفراد مجتمعه من خلال بيان قواعد وآداب الفتوى.
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