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أخبار البلد

الصحة: توعية 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحي ضمن مبادرة الحد من انتشار العدوى

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن قيام الفرق المشاركة بمبادرة "الحد من انتشار العدوى" بالمرور على 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحي منذ إطلاق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية وهي مبادرة مكملة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل و النوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ، أنه تم المرور على 3488 صالون تجميل وناد صحي  بداية من شهر يناير الماضي بمحافظات المرحلة الثانية وتشمل "الإسكندرية، المنيا، قنا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء ومرسى مطروح"، وذلك لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى.

وأضاف أنه تم عقد 104 ورش عمل لتثقيف المهنيين على مستوى محافظات المبادرة لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات ووضع ملصقات تتضمن إرشادرات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية، وذلك بعد الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها مصر للقضاء على فيروس سي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".


ومن جانبه أشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام  الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها ، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو ناد صحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وأكد "حساني"  أن المبادرة قامت بحصر وتقديم التوعية لـ 16326صالون تجميل وناد صحي بمحافظات المرحلة الأولى وشملت "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان"، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية، والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ تلك المبادرة، موضحًا أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدورى بها، والمرور الدوري عليها، موضحًا أنه يتم تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأوقاف والكنيسة المصرية والجهات المشاركة في الحملة.
الصحة: توعية 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحي ضمن مبادرة الحد من انتشار العدوى
الصحة: توعية 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحي ضمن مبادرة الحد من انتشار العدوى
الصحة: توعية 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحي ضمن مبادرة الحد من انتشار العدوى
الصحة: توعية 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحي ضمن مبادرة الحد من انتشار العدوى
الصحة: توعية 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحي ضمن مبادرة الحد من انتشار العدوى
الصحة: توعية 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحي ضمن مبادرة الحد من انتشار العدوى
الصحة: توعية 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحي ضمن مبادرة الحد من انتشار العدوى
الصحة: توعية 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحي ضمن مبادرة الحد من انتشار العدوى
الصحة: توعية 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحي ضمن مبادرة الحد من انتشار العدوى
الصحة: توعية 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناد صحي ضمن مبادرة الحد من انتشار العدوى
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