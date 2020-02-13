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محافظات

نائب محافظ المنيا يبحث تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني ضمن التحول الرقمي

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:25 م
الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا
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ايمن رياض
عقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا، لدفع سير العمل، وتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني بالمحافظة، "ميكنة إيصالات التحصيل"، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وميكنة كافة القطاعات الحكومية لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

حضر الاجتماع، وكيل وزارة المالية، وعدد من مسئولي الشئون المالية، والحسابات، ومدير مركز المعلومات، والمركز التكنولوجي بالمحافظة. 

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وقال نائب المحافظ، ان الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأكيداته، بشأن الإسراع في إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وميكنة كافة القطاعات الحكومية لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتيسير تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن.


وأكد نائب المحافظ، أنه من أولي اهتمامات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سرعة الانتهاء من المشروع القومي للتحول الرقمي بالمحافظة، والذي سيُحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، ويُسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة والتخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين.

 

وشدد نائب المحافظ، على التركيز، علي تطوير، ورفع كفاءة العنصر البشرى، وإعداد برامج تدريبية مكثفة لتأهيل ورفع كفاءة القوى البشرية، لمواكبة التطور التكنولوجي والتحديات الجديدة، وتماشيا مع منظومة التحول الرقمي، مع التأكيد على جاهزية منظومة المراكز التكنولوجية بالديوان العام، والوحدات المحلية التسع، وتوافر نقاط الربط والحواسب، وجميع ما يلزم لتفعيل المنظومة، وتلافي أي معوقات يمكن أن تحدث.

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