إحالة 105 من الأطباء والعاملين بمستشفى الرحمانية للتحقيق

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة ١٢ طبيبا و٩٣ ما بين تمريض ومشرفين وإداريين بمستشفى الرحمانية المركزى للتحقيق، بسبب عدم الالتزام بمواعيد الحضور الرسمية، مشددًا على ضرورة استمرار تلك الحملات والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية ومتابعة الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.





ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الوحدات والجهات الخدمية والمستشفيات والوحدات الصحية، للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض والتزامهم بنوبتجيات العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمواطنين ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.







وفى إطار ذلك نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحليه لمركز ومدينة الرحمانية حملة رقابية مفاجئة على المستشفى المركزي بالرحمانية لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري وكشفت الحملة عدم التزام ١٢ طبيبا و٩٣ موظفا آخرين، ما بين تمريض ومشرفين وإداريين من العاملين بمستشفى الرحمانية المركزى بالمواعيد الرسمية للعمل وتم إحالتهم لللتحقيق.

