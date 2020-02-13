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مدبولي يلتقى نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. ويؤكد: مقدرين التعاون معكم.. والان بيلو: مصر تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك باستثمارات 1.3 مليار دولار

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
  • مدبولى يشير إلى أهمية تعزيز التعاون فى الفترة القادمة مع البنك فى مشروعات تحلية مياه البحر والصرف الصحى
  • مدبولي: ملف توصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الأكثر احتياجا يمثل أولوية ضمن توجيهات الرئيس السيسى 

  • آلان بيلو يصف ما حققته مصر فى الاقتصاد بأنه "نجاح عظيم" والحكومة تعمل من أجل الحفاظ على ما تحقق
  • "بيلو" يعبر عن اعجابه بالأداء الاقتصادي الذى حققته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن نائب رئيس البنك الأوروبي استهل اللقاء بالإعراب عن احترامه واعجابه بالأداء الاقتصادي الذى حققته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى، والاستقرار النقدي والمالي، واصفًا ما تحقق بأنه نجاح عظيم، مؤكدًا ثقته فى أن الحكومة المصرية سوف تعمل من أجل الحفاظ على ما تحقق، من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية، والاستمرار فى خطوات الإصلاح الهيكلي. 

وأشار آلان بيلو إلى أن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك، بمحفظة استثمارات تصل إلى ١.٣ مليار دولار، منها تمويل لمشروعات القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

كما أشاد بعلاقات العمل والتعاون بين البنك والوزيرة رانيا المشاط، والتى تحققت على مدار الفترة الماضية، مما سيكون له أثر إيجابي على التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.  

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين مصر والبنك، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون فى الفترة القادمة فى مشروعات تحلية مياه البحر، خاصة فى ظل ما تعانيه مصر من شح فى مصادر المياه. 

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعاون مع البنك فى مشروعات الصرف الصحى، مرحبًا بفكرة التركيز على مناطق جغرافية معينة للانتهاء منها فى فترة وجيزة، ثم الانتقال إلى مناطق جغرافية أخرى، لا سيما وأن ملف توصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الأكثر احتياجا يمثل أولوية ضمن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة.
مدبولي يلتقى نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. ويؤكد: مقدرين التعاون معكم.. والان بيلو: مصر تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك باستثمارات 1.3 مليار دولار
مدبولي يلتقى نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. ويؤكد: مقدرين التعاون معكم.. والان بيلو: مصر تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك باستثمارات 1.3 مليار دولار
مدبولي يلتقى نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. ويؤكد: مقدرين التعاون معكم.. والان بيلو: مصر تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك باستثمارات 1.3 مليار دولار
مدبولي يلتقى نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. ويؤكد: مقدرين التعاون معكم.. والان بيلو: مصر تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك باستثمارات 1.3 مليار دولار
مدبولي يلتقى نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. ويؤكد: مقدرين التعاون معكم.. والان بيلو: مصر تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك باستثمارات 1.3 مليار دولار
مدبولي يلتقى نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. ويؤكد: مقدرين التعاون معكم.. والان بيلو: مصر تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك باستثمارات 1.3 مليار دولار
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