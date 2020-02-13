مع ختام إيجبس 2020.. طاقة البرلمان: العالم انبهر.. ومصر أهم دول المنطقة في قطاع البترول والغاز.. وعامر يشيد بروعة التنظيم

طاقة البرلمان:

العالم انبهر بـ"إيجبس 2020".. ومصر تستحق قيادة المنطقة في صناعات البترول والغاز

فرج عامر:

"ايجبس 2020" أكد ان مصر اصبحت واحدة من اهم دول المنطقة وافريقيا فى صناعات البترول والغاز

تختم اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري تحت شعار "شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".

وأعرب النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن ثقته في أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس 2020"، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون ناجحًا وسيحقق جميع اهدافه لصالح مصر.

واشاد " السويدى " بما أعلنه السفير البريطاني بالقاهرة السير جيفري أدامز، عن مشاركة 45 شركة بريطانية بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020" في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وقوله ان "45 شركة بريطانية تمثل مشاركة قياسية في المعرض هذا العام هدفها زيادة التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ومصر في مجال النفط والغاز".

واكد ان المشاركة الضخمة من تلك الشركات اكبر دعاية لجذب الاستثمارات العالمية للعمل داخل مصر فى قطاع البترول والغاز.





ووجه النائب طلعت السويدى التحية والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ولجميع القيادات ورؤساء الشركات والشباب والمرأة وجميع العاملين داخل هذا القطاع، قائلا " تحية قلبية لكم جميعا أيها البواسل خاصة من الشباب والمرأة .. لقد انبهر العالم كله بالتنظيم الأسطوري والرائع لهذا المؤتمر والمعرض العالمى .. لقد أكدتهم للعالم كله ان مصر تستحق ان تكون مركزا اقليميا عالميا للطاقة وتستحق أن تقود المنطقة في صناعات الغاز والبترول ".

وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اكد للعالم كله ان مصر اصبحت واحدة من اهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا فى مجالات صناعات البترول والغاز مشيرا الى ان اكبر دليل على ذلك اشادة كبار رؤساء وقيادات الشركات العالمية العاملة بالانجازات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا القطاع

وقال " عامر " فى بيان له اصدره اليوم ان " ايجبس 2020 “ اكد للمجتمع الدولى جدارة مصر بان تكون مركزا اقليميا وعالميا للطاقة مشيدا بالتنظيم الرائع من الشباب المصرى الواعد داخل قطاع البترول والذى اثبت ان الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى رهانه على قدرة الشباب المصرى فى تولى المواقع والمناصب القيادية فى مختلف المؤسسات والقطاعات بالدولة وفى مقدمتها قطاع البترول

ووجه " عامر " التحية والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذى كان حريصا كل الحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى باعطاء الفرصة الكاملة للشباب والمرأة فى تولى المواقع والمناصب القيادية داخل قطاع البترول وتوقع المهندس محمد فرج عامر أن يكون ل " ايجبس 2020 " اثاره الايجابية والكبيرة فى جذب الاستثمارات العالمية للعمل فى قطاع البترول والغاز المصرى خاصة ان هذا المؤتمر سلط الضوء على الإنجازات المصرية في هذا القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة أمام العالم بما يُعطي انطباعًا جيدًا أمام المستثمرين الكبار الذين حضروا المؤتمر والمعرض عن الاستثمار في مصر في هذا المجال اضافة الى صناعة البترول في مصر خلال السنوات الأخيرة شهدت الكثير من القفزات التي أتت بثمار كبيرة على الاقتصاد المصري بفضل الرعاية والدعم الكبيرين من الرئيس السيسى شخصيا لهذا القطاع الواعد.