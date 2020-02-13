بحوزته 1102 ريسيفر .. صاحب شركة يروج ريسيفرات مشفرة بعد فك شفرتها ببورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مالك شركة ببورسعيد، لقيامه بإعادة البث الفضائي للقنوات المشفرة والترويج لأجهزة "الريسيفر" الخاصة باستقبال القنوات.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك شركة برمجيات – مقيم حى الزهور ببورسعيد) ببث مجموعة قنوات عن طريق وحدات معالجة مركزية متصلة بسيرفر خارج البلاد عن طريق إستخدام إحدى البرامج الإلكترونية بالاتصال بالإنترنت والتحكم فى بث باقة القنوات، وكذا فك شفرة أحد التطبيقات المملوكة لإحدى المؤسسات الإعلامية، ويتم تحميل برنامج (سوفت وير) على ريسيفرات من نوع خاص عقب قيام المتهم بتجميعها عقب استيرادها كقطع غيار ومن ثم بيعها للجمهور بمقابل مدى نظير اشتراك سنوي.





وأضافت التحريات أنه يتخذ عدة مقرات لممارسة نشاطه الآثم فى بيع وتوزيع أجهزة الريسيفر وإعادة البث الفضائى للقنوات المشفرة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والجهات المعنية تم إستهداف المقار المشار إليها في توقيت متزامن، مما أسفرت عن ضبط (مالك الشركة) ، كما تم ضبط العديد من الأجهزة والأدوات المكونة لإقامة وإدارة تلك القنوات فى المقرات التى تم إستهدافها وهي عبارة عن ( 1102 ) جهاز ريسيفر ماركات مختلفة لقنوات مشفرة و( 13 ) وحدة معالجة مركزية متصلة بالريسيفر الخارجى و ببث قنوات مشفرة ، ويتحكم فى هذه القنوات خادم حاسب آلى ( سيرفر ) بإحدى الدول الأجنبية يتم التحكم به من خلال الأجهزة المتواجدة التى ضبطت بالمكتب و ( 7 ) راوتر لرفع المحتوى الإعلامى على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) و( 3 ) جهاز لاب توب متصل بشاشة عرض تحوى كافة بيانات العملاء و فلاش ميمورى محمل عليها السوفت وير الخاص بفك الشفرة و( 3 ) أنتنة واى فاى و( 2 ) هاتف محمول يستخدم فى التحكم فى فتح السيرفر وفتح التطبيق التابع لأحد المؤسسات الإعلامية و مسدس صوت.





يشار إلى قيام المذكور ببيع الريسيفر المشفر بمبلغ ( 500 جنيه ) ويقوم بتجديد الاشتراك السنوي بمبلغ ( 150 جنيه ) سنويًا ، حيث وصل عدد المشتركين فى منظومة تلك القنوات إلى ( 121000 عميل ) مسجل بياناتهم فى إحدى أجهزة اللاب توب المضبوطة ، وكذا يقوم بإستخدام (10 جهاز وحدات معالجة مركزية محمل عليها أحد البرامج للتحكم فى بث 11 قناة ) وأيضًا جهاز لاب توب مزود ببرنامج تحكم لفتح الإشتراكات للعملاء من خارج البلاد عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) .





وتمثلت المخالفات فيما يلى مخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لقيامه بإعادة توزيع وبث القنوات المشفرة المملوكة للغير بدون إذن أو تصريح من أصحاب الحقوق المادي والأدبية وبث قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى و رفع محتوى على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون موافقة الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات و إنشاء كيان يقوم ببث القنوات الفضائية وبث محتوى دون رقابة وإنشاء كيان يقوم ببث محتوى فنى دون ترخيص مزاولة النشاط و التهرب الجمركى.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وضبط القائمين عليها.