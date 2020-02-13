«لا تغضب وابتسم».. بعد 122 سنة أكبر معمر يدخل موسوعة جينيس.. فيديو

عرضت فضائية يورونيوز، فيديو عن حصول الياباني واتانابي أكبر معمر بالعالم يدخل موسوعة غينيس وسره هو الابتسامة.





واتانابي ولد عام 1907 وأصبح خليفة ما سازو نوناكا الذي توفي الشهر الماضي وكان حامل الرقم القياسي حتى موته، يذكر أن حاملة الرقم القياسي من النساء أيضًا يابانية، وهي كين تاناكا البالغة من العمر 117 عامًا.

تخرج واتانابي من كلية الزراعة ثم انتقل إلى تايوان للعمل حيث عاش 18 عامًا، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

قبل عقد فقط كان واتانابي ما زال يمارس عمله في مجال البونساي وهو الفن الياباني التقليدي لزراعة الأشجار بأحجام صغيرة، وكانت أعماله تعرض في عدة محافل

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عاد واتانابي إلى نيغاتا مسقط رأسه في شمال اليابان، حيث عمل في حكومة المحافظة حتى التقاعد. كما زرع الفواكة والخضروات في مزرعة العائلة.