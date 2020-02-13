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ثقافة

الفنانة الإسبانية فيكتوريا أبريل تنبهر بأكبر معبد منحوت في العالم

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
بعد زيارتها لمعبد فيلة بأسوان، زارت الممثلة والمغنية الإسبانية فيكتوريا أبريل معبد أبو سمبل، وذلك استكمالا لجولاتها السياحية داخل مدينة أسوان على هامش تواجدها في مصر لحضور فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة.
  
وأبدت فيكتوريا شغفها الشديد بالحضارة المصرية القديمة، ما دفعها للحرص على زيارة معبد أبو سمبل ومشاهدة عظمة أكبر معبد منحوت في الصخر في العالم، والتعرف على تاريخ إنشائه واكتشافه ومشاهدته عن قرب.

كما كانت تتمنى حضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، ولكن الوقت لن يسمح بذلك.

وحرصت فيكتوريا أبريل على التقاط العديد من الصور التذكارية داخل المعبد لتسجيل زيارتها.
الفنانة الإسبانية فيكتوريا أبريل تنبهر بأكبر معبد منحوت في العالم
الفنانة الإسبانية فيكتوريا أبريل تنبهر بأكبر معبد منحوت في العالم
الفنانة الإسبانية فيكتوريا أبريل تنبهر بأكبر معبد منحوت في العالم
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