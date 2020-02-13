جامعة المنوفية تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية والثاني في الشعر

حصدت جامعة المنوفية مراكز متقدمة في ختام أسبوع شباب الجامعات الأول (طلاب -عاملين -أعضاء هيئة تدريس) والمقام في جامعة سوهاج في الفترة من ٨-١٤ فبراير الجاري تحت شعار "الرياضة تجمعنا"





حيث حصلت علي المركز الأول في الألعاب الترويحية والتي ضمت مسابقات (شد الحبل - الكراسي الموسيقية - البالونات - هاند اند ليج - باسكت ثلاثي - التحكم بالكرة)، كما حصل الدكتور بسيم عبد القادر استاذ الأدب بكلية الآداب علي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الشعر ،





بينما جاء الدكتور حاتم المدلع في المركز الثاني في مسابقة دوري المعلومات، وحصل ايهاب رمضان علي المركز الرابع في تنس الطاولة، هالة بركات علي نفس المركز في مسابقة الشطرنج والذي أقيمت منافساته علي ارض جامعة سوهاج بالكوامل



