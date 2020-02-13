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تعليم

جامعة المنوفية تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية والثاني في الشعر

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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محمد امين
 حصدت جامعة المنوفية مراكز متقدمة في ختام أسبوع شباب الجامعات الأول (طلاب -عاملين -أعضاء هيئة تدريس) والمقام في جامعة سوهاج في الفترة من ٨-١٤ فبراير الجاري تحت شعار "الرياضة تجمعنا" 

 حيث حصلت علي المركز الأول في الألعاب الترويحية والتي ضمت مسابقات (شد الحبل - الكراسي الموسيقية - البالونات - هاند اند ليج - باسكت ثلاثي - التحكم بالكرة)، كما حصل الدكتور بسيم عبد القادر استاذ الأدب بكلية الآداب علي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الشعر ،

 بينما جاء الدكتور حاتم المدلع في المركز الثاني في مسابقة دوري المعلومات، وحصل ايهاب رمضان علي المركز الرابع في تنس الطاولة، هالة بركات علي نفس المركز في مسابقة الشطرنج والذي أقيمت منافساته علي ارض جامعة سوهاج بالكوامل

 وضم وفد الجامعة  وصال القط وحسام صلاح ومحمود درويش مشرفين رياضيين ، محمد ياسين للنشاط الثقافي ، محمد خطاب للنشاط الاجتماعي.
جامعة المنوفية تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية والثاني في الشعر
جامعة المنوفية تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية والثاني في الشعر
جامعة المنوفية تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية والثاني في الشعر
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