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أخبار البلد

مصر للطيران تشارك في معرض ميلانو للسياحة والسفر BIT

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:32 م
الطيار احمد عادل
الطيار احمد عادل رئيس مصر للطيران
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نورهان خفاجي
شاركت مصر للطيران في فاعليات معرض ميلانو للسياحة والسفر (BIT)، والذي انعقد خلال الفتره من من 9 حتى 11  فبراير 2020، بالمشاركة مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والأثار.

وعلى هامش فاعليات المعرض، عقدت عدة اجتماعات مع العديد من المشاركين من منظمي الرحلات وشركات السياحة والمجلات المتخصصة في نفس النشاط للترويج لمصر للطيران وبخاصة المقاصد الجديدة لشبكة خطوط مصر للطيران مع التركيز علي السياحة الداخلية سواء للرحلات المنتظمة او الرحلات الشارتر وذلك في ظل طرازات الطائرات المنضمة حديثا لتدعيم الأسطول في الرحلات الداخلية و الدولية.

وشارك ممثلا عن مصر للطيران في المعرض، كلا من حاتم محمود – مدير مكتب روما و المشرف علي ميلانووتامر نصر – مدير مكتب ميلانو وستيفانوس متشيلدس مدير مبيعات إيطاليا بمشاركة عماد فتحي مدير عام السياحة الخارجية بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي .
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