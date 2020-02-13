أمير سعودي يعلن عن ملكيته لنادٍ إماراتي

أعلن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السعودية السابق، مالك نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي، الأمير عبدالله بن مساعد، عن ملكيته لأحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإماراتي، الهلال يونايتد.





وينافس حاليا نادي الهلال الإماراتي في بطولة الدوري من بداية الموسم، وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي، أقيم الخميس في دبي، بحضور مالك النادي الأمير عبدالله بن مساعد.





وكشف الأمير عبدالله خلال المؤتمر الصحفي عن هدفه من خطوة الاستثمار الرياضي المهم والأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج .





وتُسمح دولة الإمارات للمستثمر بتأسيس شركة كرة قدم لتكون منافسة في دوري الهواة، ومنه تصعد إلى دوري الدرجة الأولى والمحترفين.