AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النقض تحيل 6 متهمين إلى فضيلة المفتى فى قضية قتل

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:41 م
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
قررت محكمة النقض اليوم برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة - رئيس مجلس القضاء الأعلى إحالة ستة متهمين لفضيلة المفتى لإستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهم. 


وترجع أحداث الجريمة إلى قيامهم بالترصد بإحدى مزارع الدواجن بكفر الشيخ لعدد من تجار الدواجن حاملين الأسلحة النارية للقيام بسرقة أموالهم التى جمعوها من البيع لتجار الجملة وتربصوا بهم حتى ما أن ظفروا بهم فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية فقتلوا إثنين وأصابوا عددًا آخر من التجار ومن معهم وتمكنوا من سرقة مائتى ألف جنية إلا انه تم القبض عليهم وإعترف العديد منهم بإرتكاب الواقعة.

وعند عرض الأوراق على محكمة النقض قامت بتحقيق الواقعة كمحكمة موضوع بعد تعديل القانون وقضت فى الموضوع بعد سماع المرافعة بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتى.

وإنعقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور على فرجانى وعضوية المستشارون عبد الرسول طنطاوى ومحمد رضا حسين ومحمد زغلول ونادر خلف نواب رئيس محكمة النقض، وأمانة سر محمد دندر ومحمود فتحى ومحمود السجيعى.

صرح بذلك عضو الدائرة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات حراس العدالة مشتعلة.. 73 مرشحا يتنافسون غدا على 17 مقعدا.. عبد المحسن يسعى للحفاظ على كرسي رئيس نادي القضاة.. عبد الكريم ينافس بالخبرات ومراد ينسحب لصالحه

أبو سديرة يحصد أعلى الأصوات في انتخابات التجديد الكلي بنادي القضاة

القضاة يجددون الثقة في الجمال وخليفة بانتخابات التجديد الكلي لمجلس النادي

حصاد قضايا 2019 | اقتحام الحدود والتخابر.. حبيب العادلي وحسن مالك وأحمد دومة

محكمة النقض توقع بروتوكولا مع البورصة لإعداد دورات تدريبية للقضاة

إحالة أوراقهم للمفتى.. ننشر أسماء المتهمين المحكوم عليهم فى قضية أنصار بيت المقدس

ترشيحاتنا

أزارو في مهمة جديدة مع الاتفاق أمام الحزم بـ الدوري السعودي

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

لماذا حرم الله أكل القطط والكلاب؟ إعجاز علمي يثبته علماء الصين

أزمة جديدة قبل مباراة الأهلي والمصري.. والفريق البورسعيدي يهدد بالانسحاب

فيديوجراف.. الحوت القاتل بالغردقة.. التفاصيل الكاملة

سبب نزول سورتي الفلق والناس.. لا يعرفه كثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا وجد ضباط مباحث الآثار أثناء استهداف عدة منازل في سوهاج.. صور

الصين تطرح ساوايست dx7 في مصر .. صور

بين الجريئة و المحتشمة .. شاهد أبرز إطلالات زوجات النجوم خلال أسبوع