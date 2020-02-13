النقض تحيل 6 متهمين إلى فضيلة المفتى فى قضية قتل

قررت محكمة النقض اليوم برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة - رئيس مجلس القضاء الأعلى إحالة ستة متهمين لفضيلة المفتى لإستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهم.









وترجع أحداث الجريمة إلى قيامهم بالترصد بإحدى مزارع الدواجن بكفر الشيخ لعدد من تجار الدواجن حاملين الأسلحة النارية للقيام بسرقة أموالهم التى جمعوها من البيع لتجار الجملة وتربصوا بهم حتى ما أن ظفروا بهم فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية فقتلوا إثنين وأصابوا عددًا آخر من التجار ومن معهم وتمكنوا من سرقة مائتى ألف جنية إلا انه تم القبض عليهم وإعترف العديد منهم بإرتكاب الواقعة.





وعند عرض الأوراق على محكمة النقض قامت بتحقيق الواقعة كمحكمة موضوع بعد تعديل القانون وقضت فى الموضوع بعد سماع المرافعة بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتى.





وإنعقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور على فرجانى وعضوية المستشارون عبد الرسول طنطاوى ومحمد رضا حسين ومحمد زغلول ونادر خلف نواب رئيس محكمة النقض، وأمانة سر محمد دندر ومحمود فتحى ومحمود السجيعى.



