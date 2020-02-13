هشام شادي: متابعة المقار والمتقدمين والمستفيدين من «مشروعك» في بني سويف

عقد اللواء هشام شادي السكرتير العام لمحافظة بني سويف الإجتماع الأول للجنة دعم وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية المعروف بـ " مشروعك"، والتي قد أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرارًا بتشكيلها للدفع ودعم وتعظيم الاستفادة من"مشروعك .

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وخلال اجتماع اليوم تمت مناقشة تذليل معوقات التنفيذ للمشروعات من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات، واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة للقروض، وتسهيل إجراءات التمويل والتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الإنتاجية والصناعية، فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

وذلك في حضور أعضاء اللجنة الدكتور عبد الناصر محمد درويش عميد معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونهى محمد مدير مشروعك بالمحافظة، ومحمد عبد الدايم مدير مشروعك بمركز بني سويف، ومحمد عطية مدير عام الشؤون المالية،و أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية، وأحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.





كما تناول اللقاء استعراض الموقف الحالي للقروض المقدمة من "مشروعك" والذي تضمن الإشارة إلى عدد الطلبات المقدمة ضمن المشروع وتصنيفاتها، والطلبات التي تمت الموافقة عليها والطلبات المنفذة وفرص العمل التي تتيحها هذه المشروعات وقيمتها المالية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمشروع .

حيث بلغ عدد المشروعات التي تم تمويلها"عن طريق مشروعك" 1632 مشروعا بقيمة 275 مليوناً و600 ألف جنيه والتي وفرت 2732 فرصة عمل،وذلك خلال عام 2019 "بزيادة قدرها 7% في قيمة القروض والتمويل مقارنة بعام 2018 "، والذي بلغت فيه قيمة القروض 255 مليون و200 ألف جنيه، لإقامة مشروعات جديدة أوالنوسع في مشروعات قائمة .

في حين وصل العدد الإجمالي للمشروعات التي تم تمويلها " منذ بداية المشروع في 2015 وحتى فبراير الجاري " إلى 9513 مشروعاً بقيمة 783 مليوناً و941 ألف جنيه ، والتي وفرت ما يزيد على 11 ألفا و900 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية .

وتمت مراجعة إجراءات التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) التي تمول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة علاوة على تطبيق مبادرة البنك المركزى للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة بشأن الفائدة على القروض،وكذلك الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب .

وتم التشديد على استمرار المتابعة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز، والتى تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين، فضلا عن إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولى المقرات وممثلى الجهات المختلفة المشاركة فى المشروع وكذلك إستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.





يذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أطلقت "منتصف عام 2015" المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف بـ(مشروعك)،وذلك بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (لغير الموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال من البنوك المشاركة فى المشروع وهي"بنك مصر،البنك الأهلى المصري،بنك القاهرة ،البنك الزراعى المصري،بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية".