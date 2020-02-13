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محافظات

محافظة المنيا تستقبل الفوج الخامس لرحلات «اعرف بلدك»

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن استقبال الفوج الخامس لرحلات "اعرف بلدك" بالمحافظة ، في إطار فعاليات البرنامج القومي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "اعرف بلدك" ، وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

أوضح مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، ان الفعاليات تضمنت رحلة نيلية لزيارة منطقة أثار بني حسن، زيارة متحف ملوي و منطقة أثار تل العمارنة وتونا الجبل، جولة حرة على كورنيش النيل وداخل مدينة المنيا، وزيارة دير السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط، والمنطقة الأثرية بقرية البهنسا ومسجد الشهداء ومقابر الصحابة، كما شهد الوفد حفلا لفرقة الفنون الشعبية على احدي المراكب النيلية .

وأضاف ان رحلات اعرف بلدك لمحافظة المنيا ، تستمر حتى 30مارس المقبل بإجمالي 10 أفواج ، بمشاركة 1000 شاب وفتاة بواقع 100 مشارك بكل فوج.
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