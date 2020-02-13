محافظة المنيا تستقبل الفوج الخامس لرحلات «اعرف بلدك»

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن استقبال الفوج الخامس لرحلات "اعرف بلدك" بالمحافظة ، في إطار فعاليات البرنامج القومي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "اعرف بلدك" ، وذلك

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن استقبال الفوج الخامس لرحلات "اعرف بلدك" بالمحافظة ، في إطار فعاليات البرنامج القومي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "اعرف بلدك" ، وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.