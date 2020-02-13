جامعة بنى سويف تحصد مراكز متقدمة بأسبوع الشباب في سوهاج

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن حصول وفد الجامعة على عدة مراكز في أسبوع شباب الجامعات بسوهاج، تحت شعار "في حب مصر اتجمعنا" والمنعقد في الفترة ما بين 8 إلى 14 فبراير الجاري.





وحصل الوفد المكون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة، المركز الأول والميدالية الذهبية في كرة القدم الخماسي كما حصل الدكتور أشرف البسيوني وكيل كلية التعليم الصناعي على المركز الثالث في مسابقة عضو هيئة التدريس المثالي، والدكتور محروس محمد إبراهيم عضو هيئة التدريس بكلية الآداب على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة المقال، فيما حصل العاملين بالجامعة وهم طارق شمس الدين على المركز الثالث والميدالية البرونزوية في الغناء الفردي، ومصطفى جابر المركز الثاني والميدالية الفضية لمسابقة الخيال العلمي.

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وأوضح الدكتور منصور أن الطلاب محمد سيد ومرثا نمر حصلا على المركز الثالث والميدالية البرونزية في تنس الطاولة، مؤكدا على أهمية هذا الأسبوع والذى يضم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات وتعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات المصرية، وتشجيع الحوار الثقافي بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من مختلف الجامعات المصرية.