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منوعات

لا مساس بالمعتقدات الدينية.. السماح بالحجاب واللحية في سلاح الجو الأمريكي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:23 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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رشا عبدالوهاب

في قرار وصف بأنه ثوري، أصدر سلاح الجو الأمريكي إرشادات جديدة تمنح الأعضاء الذين يرتدون ملابس دينية، سواء حجاب أو عمائم أو لديهم لحية، وسيلة لخدمة البلاد دون المساس بمعتقداتهم الدينية.

ويسمح تحديث AFI 36-2903 حول "الملابس والمظهر الشخصي لأفراد سلاح الجو" ، للطيارين حيث يسمح لهم بارتداء ملابس دينية، طالما أنهم "أنيقون ومحافظون" ويقدمون مظهرا احترافيا ومهذب.

ومع تعديل اللائحة التي تنظم مظهر أفراد القوات الجوية الأمريكية، فإنه تم السماح للسيخ بتطويل وتغطية شعرهم.  وخلال السنوات القليلة الماضية، سمحت القوات الجوية لبعض قواتها بارتداء الحجاب أو بالإبقاء على اللحية. 

وكان الرقيب عبد الرحمن جيتان أول جندي مسلم في سلاح الجو الأمريكي يتم السماح له بالإبقاء على لحيته، وفقا لمعتقداته الدينية في عام 2018.

وذكر موقع "ميلتاري تايمز" أن  الكابتن ميساء أوزة، اللبنانية الأصل، أيضا كانت أول ضابطة  في سلاح الجو يسمح لها بارتداء الحجاب العام الماضي.
وكانت  ميساء، قد أعلنت في الفيلم الوثائقي الذي بثته شبكة إن بي سي الإخبارية الأمريكية، وهو يعيد مسار رحلة المرأة الاستثنائية التي تركت بالفعل بصمتها على التاريخ العسكري للولايات المتحدة، "كنت أول امرأة مسلمة محجبة تم قبولها في هذا البرنامج الصعب للغاية في قاعدة سكوت للقوات الجوية في إلينوي. 

وكان المسلمون والسيخ والوثنيون في سلاح الجو يطلبون تلك الإعفاءات في سلاح الجو بشكل فردي، ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها توحيد المبادئ التوجيهية وعملية الموافقة المصاحبة لها.

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