بني سويف تنظم ملتقى الثقافة التكنولوجية في حياة ذوي الهمم

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، لحضور فعاليات ملتقى الثقافة التكنولوجية في حياة ذوي الإعاقة، والذي نظمته المحافظة "إدارة شؤون ذوي الإعاقة "بالتعاون مع إدارة التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بفرع الثقافة، ومؤسسة أبو الدهب للرعاية والتنمية الشاملة .





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وخلال الملتقى، تم استعراض أهمية ودور التكنولوجيا باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي تيسر الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر لهم فرصًا حياتية وتعليمية وتوظيفية مساوية لهم مع أقرانهم في المجتمع ، وإلقاء الضوء على المجهودات التي بذلتها الدولة في مجال دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تكنولوجيًا من خلال استحداث تطبيقات جديدة توفر لهم الرعاية والإتاحة ،في مجالات (التدريب،التعليم ،التأهيل ، التوظيف، الرعاية الصحية) وغيرها،فيما اختتم بتكريم عدد من شركاء التنمية والداعمين لملف ذوي الإعاقة.





شهد الملتقى حضور:المهندس عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب ، والقمص أبانوب رئيس مؤسسة أبو الدهب ،والدكتور أحمد فاروق مدير قصر ثقافة بني سويف والمحاسب محمد صفوت إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ،و سيد سعد مدير شؤون ذوي الإعاقة بإدارة خدمة المواطنين، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،والدكتورة أمل عبد الغني كلية علوم ذوي الإعاقة جامعة بني سويف ،و أحمد ربيع مدير عام التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم،والدكتور محروس محمود رئيس مجلس أمناء مدارس التربية الخاصة.