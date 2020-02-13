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أخبار البلد

أسقف الوادي الجديد يصلي "فصح يونان" بكنيسة العذراء والبابا كيرلس بالفرافرة

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام

صلي الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد، قداس "فصح يونان" بكنيسة العذراء والبابا كيرلس بقرية ابوالهول بالفرافرة.


وشارك في صلاة القداس الإلهي الأباء كهنة الكنيسة والشمامسة وشعب الكنيسة، فيما نظم عناصر الكشافة دخول المصلين إلى الكنيسة، وسط فرحة من جميع أبناء الكنيسة.


واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس بـ"فصح يونان" بإقامة القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، حيث ترأس أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة الصلوات في جميع الكنائس، وذلك عقب انتهاء صوم يونان الذى استمر لمدة 3 أيام.


وبدأت الكنيسة الصوم لمدة 3 أيام اعتبارا من الاثنين الماضى وحتى أمس الأربعاء، حيث أقيمت القداسات اليومية والتى بدأت في أوقات متأخرة من النهار، حيث يتم الصوم اعتبارا من منتصف الليل دون تناول اى اطعمة او مشروبات على أن يفطر الأقباط عقب انتهاء القداس دون تناول اى مشتقات حيوانية.


ونشر المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، اليوم، على قناته بموقع ساوندكلاود النسخة المسموعة من كتاب "وكل ما يصنعه ينجح" لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمأخوذ عن ثلاث عظات ألقاها قداسته سابقًا.

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