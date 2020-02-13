رضا عبد العال: أنا والحكم محمود عاشور مش بنطيق بعض.. فيديو

كشف رضا عبد العال نجم النادى الأهلي والزمالك السابق عن كواليس خلافاته مع الحكم محمود عاشور خلال تواجده مديرا فنيا لفريق بلدية المحلة، وإحالته إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.







أضاف: "تعرضت إلى عقوبة الإيقاف والغرامة المالية من قبل لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة ولأول مرة فى تاريخها تقوم لجنة الانضباط برفع العقوبات عليه وعلى عناصر المنظومة الرياضية بعد إقرارها وإعلانها عبر وسائل الإعلام.

شدد على أن لجنة الانضباط فى الجبلاية حينما تأكدت أنه لم يصدر منه أى أخطاء فى إحدى مباريات بلدية المحلي قامت على إثر ذلك برفع العقوبات عنه في سابقة تعد الأولى فى تاريخ اتحاد الكرة ولجانه.

يذكر أن رضا عبد العال كان قد دخل في صدام مع جماهير نادي بلدية المحلة عقب هزيمة الفريق أمام فريق دمنهور بهدف مقابل لا شىء وتجمد رصيد الفريق عند 16 نقطة بدوري القسم الثاني وابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل 2020 / 2021 وأعلن استقالته عن مهام التدريب ويتولى رمضان السيد القيادة الفنية خلفا له.



قال رضا عبد العال خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية: "أنا والحكم محمود عاشور مش بنقبل بعض ومعرفش في إيه بينى وبينه وفوجئت بيه فى إحدى مباريات بلدية المحلة وأنا وهو مش بنطيق بعض".