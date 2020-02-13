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استخراج جسم صخري من الأنف.. قافلة الأزهر الطبية إلى تشاد تنقذ حياة طفل

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:10 م
قافلة الأزهر الطبية
قافلة الأزهر الطبية إلى تشاد تنقذ حياة طفل باستخراج جسم صخري
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محمد صبري عبد الرحيم
أنقذت قافلة الأزهر الطبية إلى دولة تشاد حياة طفل بعدما استخرج الأطباء جسما غريبا عمره أكثر من سنة كان يوجد في أنف الطفل وكاد أن يودي بحياته بعد ضعف التنفس لديه، حيث اكتشف أطباء القافلة هذا الجسم الصخري الكبير عند الطفل وكان يسبب له نزيف دائم، بعد تردد والد الطفل على أغلب أطباء تشاد إلا أنهم لم يكتشفوا السبب.

وأجرى أطباء القافلة عمليات جراحية أخرى استغرقت عدة ساعات لاستئصال أورام دهنية لدى عدد من المرضى، الذين أعربوا عن تقديرهم للدولة المصرية ودورها الرائد في أفريقيا، ودور الأزهر الشريف ودعمه للقارة بالقوافل الطبية والدعوية، وأن قوافل الأزهر تحظى بسيرة طيبة لدى أبناء تشاد وأفريقيا.

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، إلى جانب دوره الدعوي والتعليمي.

وقرر تسيير القافلة الطبية الرابعة إلى دولة تشاد، تضمنت 26 طبيبًا من أساتذة الطب بجامعة الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجاري. وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، حيث عملت القافلة الأولى في أحياء العاصمة أنجمينا، في حين توجهت القافلة الثانية لولاية "أبشي"، بينما توجهت القافلة الثالثة إلى ولاية "وادي فير" التي تضم ثلاثة أقاليم هي: بيلتين، ودار تاما، وكوبي.
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