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فن

بعد ألبومه الـ 35 .. خلطة عمرو دياب السحرية للنجاح

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:16 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
يستعد الفنان عمرو دياب لطرح ألبومه الغنائي رقم "35" في مسيرته الفنية في الأسواق، والذي يحمل إسم "سهران" بعدما قام بطرحه حصريًا من خلال إحدى شبكات الهاتف.

إستطاع الفنان عمرو دياب، الحفاظ على نجاحه طوال مشواره الفني، كما نجح في جعل الجمهور ينتظر كل البوم جديد يطرحه، بجانب إحتلاله التريند فور طرحه اي عمل فني خاص به، 

وفي السطور التالية نكشف خلطة عمرو دياب السحرية للنجاح:
1 - عمرو دياب نادر الظهور، مما يجعل الجمهور ينتظر طلته في اي عمل فني.
2- يقدم عمرو دياب مواضيع مختلفة ومتنوعة تلمس قلوب مستمعيه.
3 - يتعاون عمرو دياب مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين الجدد بألبوماته الغنائية.
4 - يحرص على تقديم أغاني لا تشبه اي فنان أخر، فهي تشبهه وحده دون غيره.
5 - إهتمام عمرو دياب، بمظهره وتقديم لوكات مختلفة سواء في ملابسه او شكله، مما دفع الأجيال لتقليده.
6 - محافظته على رشاقة جسمه من خلال مزاولة الرياضة بشكل مستمر مما يجعله يبدو شابا صغيرًا.
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