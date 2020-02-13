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فن

آه وآهين .. جديد كاظم الساهر فى عيد الحب

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:09 م
كاظم الساهر
كاظم الساهر
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محمد نحلة
قرر الفنان كاظم الساهر طرح أغنيته السنجل الجديدة "آه وآهين" فى عيد الحب.

الأغنية من ألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وكلمات كاظم الساهر، الذي أشرف بنفسه على تسجيل وتجهيز الأغنية ، لتكون الأغنية هدية للجمهور العربي في عيد الحب .

وأعلن المنتج وليد منصور، عن إحياء الفنان كاظم الساهر حفل غنائي في مصر، بعد غياب 12 عامًا، عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر.

ونشر المنتج وليد منصور، بوستر للفنان كاظم الساهر، عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" وعلق عليه قائلًا : " قريبا .. يا مسهل لأول مرة من 12 سنة".

يذكر أن الفنان كاظم الساهر، أحيا حفلا غنائيا مؤخرًا بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور جماهيري ضخم.

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه عبر السوشيال ميديا على أدائه بالحفل وجاءت بين "ملك" و"أحلى كاظم وأحلى حفلة وأحلى عيد حب" و"يا جمالك يا قيصر" و"ربي يحفظك".


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