AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل انطلاق السوبر.. أبو جبل: ثق بنفسك وتأكد أنك لا تشبه أحدا

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:18 م
محمد أبو جبل حارس
محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
نشر محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فيديو يحتوي على لقطات من مشاركته مع أبناء القلعة البيضاء هذا الموسم.

جاء ذلك على هامش الاستعداد النهائي لإعداد حارس مرمي نادي الزمالك استعدادا لخوض لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في المباراة التي ستجمع بينهما غدا" الجمعة"، في تمام الساعة السادسة مساء في قطر.

وكتب أبو جبل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا على الفيديو الذي تم نشره قائلا :" ثق بنفسك وتأكد أنك لا تشبه أحدا .. لك شخصيتك المختلفة عنهم جميعا والتي وهبك الله لتكون متميزا بها عن البقية".

ويخوض الزمالك لقاء السوبر الأفريقي باعتباره بطلا للكونفدرالية، الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره حامل دوري أبطال أفريقيا.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاف يتحدى مرتضى منصور ويوقع عقد إقامة السوبر الأفريقي في قطر

أبو جبل أفضل حارس في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

وكيل حارس الزمالك يكشف تفاصيل تلقيه عرضا سعوديا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي

أبو جبل يؤدي تدريبات إضافية على ملعب جامعة قطر

صامويل إيتو يعلق على إقامة السوبر الأفريقي في قطر

ترشيحاتنا

بكلمات جارحة .. دعاء فاروق تهاجم محمد رمضان

الذهب يصعد مع انحسار شهية المخاطرة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

مدينة أسيوية تحظر الاحتفال بعيد الحب.. لهذا السبب

يحارب السرطان ويحرق الدهون.. مشروب مذهل تناوليه على الريق

أخبار الرياضة | أزمة جديدة قبل مباراة الأهلي والمصري.. شوبير يهاجم مدحت العدل بعنف

الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل عيد ميلاده بسبب كورونا.. مسن صيني يهدد بإشعال النار في نفسه

بملابس عادية.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بملابس غريبة.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة