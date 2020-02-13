قبل انطلاق السوبر.. أبو جبل: ثق بنفسك وتأكد أنك لا تشبه أحدا

جاء ذلك على هامش الاستعداد النهائي لإعداد حارس مرمي نادي الزمالك استعدادا لخوض لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في المباراة التي ستجمع بينهما غدا" الجمعة"، في تمام الساعة السادسة مساء في قطر.





وكتب أبو جبل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا على الفيديو الذي تم نشره قائلا :" ثق بنفسك وتأكد أنك لا تشبه أحدا .. لك شخصيتك المختلفة عنهم جميعا والتي وهبك الله لتكون متميزا بها عن البقية".





ويخوض الزمالك لقاء السوبر الأفريقي باعتباره بطلا للكونفدرالية، الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره حامل دوري أبطال أفريقيا.









